أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"لقطة اصطدام المجحد بالمصور".. نادٍ ولاعب لم يعتذرا والخسارة 25 ألفًا

Print
"لقطة اصطدام المجحد بالمصور".. نادٍ ولاعب لم يعتذرا والخسارة 25 ألفًا "لقطة اصطدام المجحد بالمصور".. نادٍ ولاعب لم يعتذرا والخسارة 25 ألفًا
تفاصيل يرويها "القدير" لـ"سبق" معبّرًا عن امتنانه لزملائه ومَن تناقلوا المشهد

كشف المصور الفوتوغرافي مشعل القدير؛ الأضرار الناجمة التي تعرضت لها "الكاميرا" بعد أن اصطدم به لاعب نادي الأهلي محمد المجحد، خلال مباراة فريقه مع نادي الفيصلي، مساء أمس.

وأوضح "القدير" وهو مصور للمجموعة للأبحاث والنشر، لـ"سبق"؛ أنه خلال المباراة التي جمعت نادي الأهلي بالفيصلي مساء أمس، وأثناء تصويره للمباراة، تفاجأ باللاعب محمد المجحد يصطدم به ويطرحه أرضًا؛ في لقطة ومقطع لاقى رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ولفت إلى أن الأضرار التي لَحِقَت به بعد الاصطدام، تكمن في تعطل عدسة الكاميرا وقيمتها في حدود 25 ألف ريال؛ مشيرًا إلى أن العدسة تعتبر عُهدة معه وتابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والنشر، ولا يعلم ما الذي يمكن أن يفعله حال طالبته المجموعة بإصلاح أو دفع قيمة العدسة.

وعن ردة فعل النادي أو اللاعب بعد المباراة، قال المصور "القدير": "مع الأسف لم أتلقَّ أي اعتذار عقب المباراة من النادي أو حتى اللاعب"؛ مقدمًا شكره لزملائه المصورين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا المشهد، وسط إشادات بردة فعله بعد سقوطه؛ حيث ظهر بالتحلي بالأخلاق ولم يُبدِ أي انزعاج من اللاعب عقب السقوط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: اغتيال الحريري كان أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان

السعودية: اغتيال الحريري كان أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

"الصريصري" مديرًا للتعليم والتدريب بالسعودية لصناعة الطيران

"الصريصري" مديرًا للتعليم والتدريب بالسعودية لصناعة الطيران

شبكة عيون الإخبارية