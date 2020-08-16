القطيف.. إغلاق 16 منشأة تجارية ومصادرة 4177 كجم مواد غذائية تالفة

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خلال 272 جولة رقابية نفذها مراقبو أمانة المحافظة الأسبوعين الماضيين

نفّذت بلدية محافظة القطيف خلال الأسبوعين الماضيين ٢٧٢ جولة رقابية استهدفت الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، اسفرت عن إغلاق 16 منشأة تجارية ومصادرة ٤١٧٧ كجم من المواد الغذائية التالفة.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، استمرار الجولات الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، مبيناً إلى أنّه سيتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية.

وأبان الحسيني، أن الفرق الرقابية ضبطت جملة من المخالفات في عدد من المنشآت الغذائية، منها: العمل دون ترخيص، وعدم تجديد تراخيص مزاولة النشاط، وعدم استيفاء الشروط الصحية، وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، وكذلك التحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، إضافةً إلى رصد مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك من اللحوم والأسماك والخضراوات، حيث تمت مصادرتها وتطبيق الغرامات على المنشآت المخالفة حسب الأنظمة والاشتراطات البلدية.

ودعا المهندس الحسيني، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية الاتصال على مركز التواصل 940 ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.بلدية محافظة القطيف