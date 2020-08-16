"الدفاع المدني": حذار من ترك هذه الأشياء الـ5 في سيارتك خلال الحر

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فيديو توعوي.. قد تسبب انفجارًا أو إشعال النار في أجزاء من المركبة

حذّرت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، من ترك 5 أشياء داخل السيارات، في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت المديرية ضرورة خلوّ السيارة من (عبوة الغاز، وولاعة السجائر، والشاحن المتنقل، وبطارية الهاتف، وعبوة العطر المضغوطة، وعبوة سائل معقم اليدين).

وأشارت في فيديو توعوي على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن جميع هذه المواد قد تنفجر ما عدا المعقمات، قد تتسبب في إشعال النار في أجزاء من السيارة.الدفاع المدني