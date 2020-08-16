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إحصائية حديثة: مستخدمو الهواتف الذكية يقفزون لهذا العدد نهاية هذا العام

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ارتفعت ملكيتها في معظم الدول الأوروبية وأمريكا والصدارة لكوريا الجنوبية

إحصائية حديثة: مستخدمو الهواتف الذكية يقفزون لهذا العدد نهاية هذا العام

كشفت أحدث إحصائية عالمية، أن عدد مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم حتى نهاية عام 2020، سيبلغ 3.5 مليار هاتف ذكي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.3% عن عام 2019.

وقالت إحصائية نشرتها شركة "اوبرلو" للإحصائيات، إن معدل انتشار الهواتف الذكية حول العالم بلغ 45.4% وهو ما يعني أن أكثر من أربعة من كل عشرة أشخاص يملكون هواتف ذكية.

وتشير الإحصائية إلى أن عدد مستخدمي الهواتف الذكية غير متناسب إلى حد ما في توزيعه عبر الاقتصادات المختلفة، حيث ارتفعت ملكية الهواتف الذكية بشكل ملحوظ في الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، وأن 76% من البالغين في هذه البلدان يملكون هواتف ذكية وتتصدّرهم كوريا الجنوبية؛ حيث إن كل شخص بالغ تقريباً (95%) يملك هاتفاً ذكياً.

فيما ينخفض استخدام الهواتف الذكية في الاقتصادات الناشئة بشكل كبير، خاصة في بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا؛ حيث يمتلك 45% من البالغين فقط هاتفاً ذكياً.

وقال التقرير إن أحد أكبر العوامل المساهمة في انخفاض عدد مستخدمي الهواتف الذكية في الاقتصادات الناشئة هو ارتفاع معدلات الفقر، ما يجعل الهواتف الذكية باهظة الثمن وبعيدة عن متناول الكثيرين.

يُذكر أن أرقام "اوبرلو" للإحصائيات توقعت قبل أزمة أن تصل مبيعات الهواتف المحمولة بجميع أنواعها في العالم حتى نهاية العام الجاري إلى 2.91 تريليون دولار، في حين توقعت أن يصل حجم المبيعات عام 2021 إلى 3.56 تريليون دولار، في حين بلغت المبيعات عام 2019 الماضي 2.32 تريليون دولار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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