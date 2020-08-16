مدير "تعليم الطائف": انطلاقة العام الدراسي في ظل الظروف الحالية تتطلب جهداً كبيراً

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عودة أكثر من 10 آلاف من منسوبي ومنسوبات الهيئة الإدارية إلى مقار العمل

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، أن انطلاقة العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الراهنة تتطلب من الجميع مزيداً من البذل والحرص والمتابعة، واستشعار المسؤولية، والاستمرار في العمل الدؤوب والمنظم؛ لضمان استمرار العملية التعليمية.

وأضاف اللهيبي؛ أن إدارته تسعى جاهدةً إلى تذليل الصعوبات، وتقديم الخدمات كافة؛ استعداداً لانطلاقة قوية وجادة، ووصولاً إلى تحقيق تطلعات وآمال القيادة الرشيدة، وخدمة الوطن الغالي وأبنائه.

ونوّه بجهود الهيئتين التعليمية والإدارية المبذولة لاستمرار التعليم عن بُعد طيلة الفترة الاستثنائية الماضية خلال جائحة كورونا، مشيداً بالدور المحوري للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس من عملٍ متفانٍ في التعليم عن بعد، وجهدٍ متواصل، وحرصٍ ومتابعة.

ولفت اللهيبي؛ إلى أن الإدارة أنهت ترحيل المقررات الدراسية لمكاتب التعليم الخارجية، فيما تستكمل ترحيل المقررات لمكاتب التعليم الداخلية، وإيصالها خلال الأيام المقبلة لجميع مدارس البنين والبنات، مؤكداً حرص إدارة تعليم الطائف على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المدارس ومقار العمل للتأكد من الجاهزية، والاطمئنان على صحة وسلامة منسوبي ومنسوبات التعليم، ومشيراً إلى أن فرق الصيانة والنظافة باشرت أعمالها بكل مدارس البنين والبنات في المحافظة، والمحافظات التابعة لها تعليمياً، بمتابعة من المدير العام.

وأضاف، أن إدارتي الإشراف التربوي والتدريب للبنين والبنات تنظمان برنامجاً متكاملاً لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد، يهدف إلى تطوير وتنمية مهاراتهم بما يتواكب مع منظومة الوزارة التعليمية، التي من شأنها الوصول إلى مهارات تدريسية حديثة.

يذكر أنه عاد اليوم الأحد أكثر من 10 آلاف من منسوبي ومنسوبات الهيئة الإدارية بتعليم الطائف إلى مقار العمل في المدارس ومكاتب التعليم وباشرت أعمالها وسط جاهزية تامة، واستعدادات منظمة قدمتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف؛ لتهيئة المدارس ومقار العمل لاستقبال منسوبيها، وانطلاق العام الدراسي الجديد.

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