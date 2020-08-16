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اعتماد آلية العودة للدراسة عن بُعد في معهديْ وكليتي الحرمين الشريفين

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اعتماد آلية العودة للدراسة عن بُعد في معهديْ وكليتي الحرمين الشريفين اعتماد آلية العودة للدراسة عن بُعد في معهديْ وكليتي الحرمين الشريفين
بالتزامن مع ما أعلنته وزارة التعليم بعد التنسيق مع الجهات المعنية

اعتماد آلية العودة للدراسة عن بُعد في معهديْ وكليتي الحرمين الشريفين

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، آلية العودة للدراسة عن بُعد لأول سبعة أسابيع في معهديْ وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي؛ أسوة بوزارة التعليم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة التعليم، بعد التنسيق مع الجهات المعنية عن آلية العودة للدراسة عن بُعد في التعليم العام، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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