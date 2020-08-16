أفلام عالمية تقص شريط فعاليات "سينما الشارع" بصيف عسير 2020

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تفاعل كبير وإجراءات احترازية.. الأولى من نوعها على مستوى المملكة

انطلقت مساء أمس السبت، أولى فعاليات "سينما الشارع" ضِمن صيف عسير 2020، بحي المحالة في مدينة أبها، وسط تفاعل كبير من الجمهور وتنظيم أشاد به الحضور؛ حيث تُعَد الفعالية الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وحرصت الجهة المنظمة للفعالية على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، منذ بداية دخول سيارات الجمهور للساحة المخصصة للعروض؛ حيث يتم قياس درجة الحرارة لجميع ركاب السيارة، ثم تسليمهم الإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وطرق سماع ومشاهدة الأفلام براحة تامة، وكأن الشخص داخل قاعة سينمائية، ثم التوجه للموقع المخصص لسيارته؛ حيث تم تخصيص أكثر من 140 موقفًا للسيارات.

وبدأت العروض التي تستمر حتى نهاية صيف 2020 بأحد الأفلام العالمية، ثم تواصلت العروض من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وأكدت الجهة المنظمة للفعالية أنها حرصت على اختيار أفلام ذات تقييم فني عالٍ، تلبي تطلعات أهالي منطقة عسير وزوارها المهتمين بالسينما؛ مما يجمع بين المتعة والثقافة؛ حيث يمكن الحجز الإلكتروني عبر الدخول لموقع "سينما الشارع" والحسابات الخاصة بالفعالية على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن هذه الفعالية تأتي بتنسيق وإشراف من مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وأمانة عسير ووزارة السياحة.

عسير