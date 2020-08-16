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دون الحاجة إلى مراجعة المقر.. فتح بوابة القبول الإلحاقي بجامعة شقراء

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دون الحاجة إلى مراجعة المقر.. فتح بوابة القبول الإلحاقي بجامعة شقراء دون الحاجة إلى مراجعة المقر.. فتح بوابة القبول الإلحاقي بجامعة شقراء
العمادة: سيتم النظر في طلبات المتقدمين بناءً على النسب وعدد المقاعد

دون الحاجة إلى مراجعة المقر.. فتح بوابة القبول الإلحاقي بجامعة شقراء

أتاحت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة شقراء، أمس، فتح بوابة القبول الإلحاقي، التي من خلالها يمكن تقديم الطلب إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقر العمادة.

وبيّنت العمادة أنه سيتم النظر في طلبات المتقدمين بناءً على أعلى النسب، وعدد المقاعد المتاحة في كل تخصص، وفق أدنى نسب القبول للعام الجامعي 1442هـ، التي ستعلن في موقع عمادة القبول والتسجيل.

ويمكن لراغبي الالتحاق بالجامعة الدخول إلى رابط بوابة القبول الإلحاقي للطلاب: Su.rbu-admit.edu.sa، وللطالبات على الرابط التالي: Su.rgu-admit.edu.sa، كما يمكن الاطلاع على البيانات الإضافية من خلال الرابط:

شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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