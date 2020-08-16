فيديو مخيف.. لماذا تقف أغنام ساعات عدة في مكانها بلا حراك؟

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في منطقة بالريف البريطاني

التقطت كاميرا مواطن بريطاني مشهداً غريباً في أثناء قضائه مع عائلته في منزل ريفي العطلة في منطقة ليك ديستريكت، في الريف البريطاني، أواخر الشهر الماضي.

وقالت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، أن روري ديفيس، 24 عاماً "تلقى رسالة نصية من والدته في الساعة 10 صباحاً، تطلب منه أن ينظر إلى الخراف في المزرعة التي تطل عليها نافذته، لكنه لم يعرها انتباهاً إلا بعد وقت".

وأشار إلى أنه لاحظ بعد ساعة بالضبط أن "قطيع الأغنام لا يتحرّك على الإطلاق".

وأضاف "روري": "بصراحة لم أصدق عيني.. لقد شعرت بالفزع لدرجة أنني وقفت هناك وضحكت، مع أنني كنت مصدوماً من المنظر".

وتابع: "بعد ساعات ونحو الساعة الواحدة بعد الظهر، كانت لا تزال تقف بالطريقة ذاتها بالضبط، لكنه عندما جاء من الخارج بعد ساعات، كانت قد ذهبت".

وأبدى روري اندهاشه من الطريقة التي وصفها بـ"المخيفة"، وأنه "لا يعرف بالضبط سبب تصرف الخراف بهذه الطريقة".

من جهتهم، يعتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الأغنام تظل ثابتة في بعض الأحيان عندما تهطل الأمطار الغزيرة وتصبح الأجواء رطبة وباردة".