أخبار عاجلة

قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
سويسرا تلغي الحجر الصحي على السعوديين.. والبداية 20 أغسطس -
"غوتيريس" يخضع للعزل الصحي منذ أسبوعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور .. "مدارس الأفلاج" تتسلّم المقررات التعليمية لتوزيعها على الطلاب

Print
خطة عمل تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"

بالصور ..

بدأت مدارس الأفلاج، اليوم الأحد، تسلُّم المقررات التعليمية تمهيداً لتوزيعها على الطلاب مطلع العام الدراسي الجديد.

وقامت مدارس المحافظة بوضع خطة عمل لتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات العمل لمنع انتشار .

وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة؛ قد وقف الأسبوع الماضي على خطة ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس بالمراحل كافة، موجهاً بضرورة وصول وتسليم جميع المقررات الدراسية للمدارس خلال هذا الأسبوع.

بالصور ..

بالصور ..

محافظ الأفلاج وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاردن : تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 43 محلية

الاردن : تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 43 محلية

صور صادمة لمرضى في مستشفى بمراكش، وفيروس كورونا يهدد المنظومة الصحية في المغرب

صور صادمة لمرضى في مستشفى بمراكش، وفيروس كورونا يهدد المنظومة الصحية في المغرب

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ جائت في ظروف صعبة ناتجة عن جائحة فيروس كورونا

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ جائت في ظروف صعبة ناتجة عن جائحة فيروس كورونا

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرمثا و300 عينة سلبية

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرمثا و300 عينة سلبية

شبكة عيون الإخبارية