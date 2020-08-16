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بعد "تنبيه الـ 5 محافظات".. "مدني نجران" محذرة: لا تقتربوا من مجاري السيول

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بعد "تنبيه الـ 5 محافظات".. "مدني نجران" محذرة: لا تقتربوا من مجاري السيول بعد "تنبيه الـ 5 محافظات".. "مدني نجران" محذرة: لا تقتربوا من مجاري السيول
تنبأ بأتربة مثارة وأمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في الرؤية حتى منتصف الليل

بعد

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبّهت، اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة، أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، ويستمر -بمشيئة الله- حتى منتصف الليل.الدفاع المدني أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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