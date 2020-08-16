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.. المرحلة الثالثة لما بعد تسجيل اللقاح خلال 7- 10 أيام

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روسيا.. المرحلة الثالثة لما بعد تسجيل اللقاح خلال 7- 10 أيام .. المرحلة الثالثة لما بعد تسجيل اللقاح خلال 7- 10 أيام
قالت: سيقدم غدًا نسخة من البروتوكول سيشارك فيه عشرات الآلاف من الأشخاص

روسيا.. المرحلة الثالثة لما بعد تسجيل اللقاح خلال 7- 10 أيام

قال ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة: إن المرحلة الثالثة أو مرحلة ما بعد التسجيل للقاح ضد كورونا، الذي طوره المركز، قد تبدأ خلال 7- 10 أيام.

وأضاف الخبير، في حديث لوكالة "تاس": "سنقدم يوم الاثنين النسخة الأولى من بروتوكول دراسات ما بعد التسجيل. ونظرًا للاهتمام الكبير من قِبَل الجمهور والصحافة بهذا الموضوع، أعتقد أن وزارة الصحة لن تتأخر وستوافق لنا على البروتوكول في غضون أسبوع؛ لذلك أعتقد أنه في غضون سبعة أو كحد أقصى في غضون عشرة أيام، كل شيء سيبدأ".

ووفق " اليوم" تابع غينتسبورغ أنه من المخطط أن يجتذب اللقاح عشرات الآلاف من الناس إلى المرحلة الثالثة. وستجرى الدراسات والاختبارات في منطقة موسكو.

وواصل الخبير الروسي القول: "سيشارك عشرات الآلاف من الأشخاص. ونظرًا لأن العملية مكلفة ماديًّا، سيؤخذ بعين الاعتبار الجانب المالي. يوجد بمنطقة موسكو كل البنية التحتية اللازمة لإجراء ليس فقط التطعيم، ولكن أيضًا المراقبة والمتابعة".

في وقت سابق، قالت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إنه بعد تسجيل الدواء، سيشارك ألفا شخص في التجارب السريرية.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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