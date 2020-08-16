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قرقاش: المعاهدة بين الإمارات وإسرائيل أنقذت حل الدولتين وأوقفت ضم الضفة

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قرقاش: المعاهدة بين الإمارات وإسرائيل أنقذت حل الدولتين وأوقفت ضم الضفة قرقاش: المعاهدة بين الإمارات وإسرائيل أنقذت حل الدولتين وأوقفت ضم الضفة
اعتبر قرار محمد بن زايد شجاعة وواقعية من قائد استثنائي بعيدًا عن المزايدات

قرقاش: المعاهدة بين الإمارات وإسرائيل أنقذت حل الدولتين وأوقفت ضم الضفة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل أنقذت حل الدولتين، وأوقفت خطة الضم الإسرائيلية لأراضٍ في الضفة الغربية.

وأضاف أنور قرقاش، في حوار مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن معاهدة السلام مع إسرائيل أوقفت خطة الضم الإسرائيلية؛ مشيرًا إلى أن الخطة كانت بمثابة قنبلة موقوتة، وشدد على أن معاهدة السلام اختراق تاريخي يسمح ببناء الثقة.

وقال أنور قرقاش، الجمعة: إن ردود الفعل من أهم عواصم العالم، على اتفاق الإمارات مع إسرائيل "مشجعة"، وأضاف في تغريدة على تويتر وفق "سكاي نيوز عربية"، أن الاتفاق "عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الأراضي الفلسطينية على فرص حل الدولتين".

واعتبر قرقاش في تغريدات نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، صباح الجمعة، أن "قرار الشيخ محمد بن زايد الشجاع يعبّر عن واقعية نحن في أمسّ الحاجة لها. القرار الناجح فيه أخذ وعطاء وهذا ما تحقق".

وتابع: "بينما يبقى قرار السلام فلسطينيًّا إسرائيليًّا بامتياز؛ أتاحت مبادرة الشيخ محمد بن زايد الجريئة، عبر إبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية، المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وتطوير العلاقات الطبيعية مقابل ذلك. منحى واقعي تطرحه الإمارات بكل شفافية بعيدًا عن المزايدات".

وأضاف الوزير: "قرار الإمارات كان محل تداول منظم ونشط ضمن آلية صنع القرار في سياستنا الخارجية، وكعادة الشيخ محمد بن زايد، اطلع على كل الجوانب وقاد القرار ضمن رؤية استراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل. قرار شجاع من قائد استثنائي".

والخميس أعلن بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.

وأكد البيان أن "هذا الإنجاز الدبلوماسي يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط"، وأشار إلى أن "بدء علاقات مباشرة، سيؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتوثيق العلاقات بين الشعوب".

كما شدد البيان على أنه "نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي، وبناء على طلب من الرئيس وبدعم من دولة الإمارات؛ ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراضٍ فلسطينية".أنور قرقاش الإمارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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