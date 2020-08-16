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فيسبوك تبدأ في عملية "الدمج الكبرى" مع إنستغرام

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فيسبوك تبدأ في عملية "الدمج الكبرى" مع إنستغرام فيسبوك تبدأ في عملية "الدمج الكبرى" مع إنستغرام
بدأت عبر الرسائل

فيسبوك تبدأ في عملية

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "فيسبوك" الأمريكية بدأت عملية "الدمج الكبرى" بين تطبيقها للدردشة "فيسبوك ماسنجر" ومنصتها للتواصل المصور "إنستغرام".

وأشارت مصادر لموقع "جي إس إم آرينا"، إلى أن فيسبوك بدأت خطة الدمج تلك بدمج تقنية الرسائل الخاصة على إنستغرام مع تطبيقها "فيسبوك ماسنجر".

ومنذ أكثر من عام، أعلن فيسبوك عن خططه لدمج محادثات إنستغرام وواتساب وماسنجر في تطبيق واحد، ويبدو أن الأمر في طريقه للتطبيق الفعلي.

ويقدم التحديث الجديد لتطبيق "إنستغرام" تغييرًا كبيرًا في نظام الرسائل الخاصة، والذي يجعلها نسخة تقريبًا من "ماسنجر" ويمكّن المستخدم من الاطلاع على الرسائل في أي من التطبيقين.

وسيظهر للمستخدم إشعارات بأن رسالة أتته من ماسنجر أو إنستغرام، وستكون الرسالة مرفقة بعلامة تظهر في الزاوية العليا اليمنى لأي حساب تخص.

كما ستوفر خدمة الرسائل الجديدة إمكانية استفادة المستخدم من جماليات الدردشة عبر ماسنجر عند فتح تطبيق "إنستغرام".

وأتى التحديث الجديد لمستخدمي إنستغرام على نظاميْ تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد" في الولايات المتحدة، وسيتم توفيره لباقي دول العالم في وقت لاحق.فيسبوك إنستجرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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