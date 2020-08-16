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"دوري الفلاحين".. مبابي يسخر من "السيتي" بعد صعقة "ليون"

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"دوري الفلاحين".. مبابي يسخر من "السيتي" بعد صعقة "ليون" "دوري الفلاحين".. مبابي يسخر من "السيتي" بعد صعقة "ليون"
فريقان فرنسيان في نصف النهائي التشامبيونزليغ للمرة الأولى

سَخِر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد خروجه من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بالخسارة (1- 3) أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

وكتب "مبابي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عبارة "دوري الفلاحين"، كما وجّه التحية لفريق ليون الذي نجح في إقصاء مانشستر سيتي؛ رغم أن الجميع توقع مرور النادي الإنجليزي للمربع الذهبي بسهولة.

وبحسب " اليوم"، يُستخدم مصطلح "دوري الفلاحين" للسخرية من الأندية الفرنسية، واعتبار لاعبيها الأقل فنيًّا ومهارة مقارنة بباقي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها فريقان فرنسيان في نصف نهائي التشامبيونزليغ، والمفارقة الغريبة أن الأمر حدث في موسم توقفت فيه بطولة الدوري الفرنسي، عكس باقي الدوريات الأخرى.

ونجح أولمبيك ليون في إقصاء يوفنتوس ثم مانشستر سيتي؛ على أن يواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي؛ فيما سيلاقي باريس سان جيرمان لايبزيغ الألماني بعد تأهله على حساب بوروسيا دورتموند ثم أتالانتا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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