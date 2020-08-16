أخبار عاجلة

السعودية: اغتيال الحريري كان أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
سويسرا تلغي الحجر الصحي على السعوديين.. والبداية 20 أغسطس -
"غوتيريس" يخضع للعزل الصحي منذ أسبوعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برقيتان من الملك وولي العهد لرئيس جمهورية إندونيسيا

Print
برقيتان من الملك وولي العهد لرئيس جمهورية إندونيسيا برقيتان من الملك وولي العهد لرئيس جمهورية إندونيسيا
عبّرا عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

برقيتان من الملك وولي العهد لرئيس جمهورية إندونيسيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جوكو ويدودو؛ رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس جوكو ويدودو.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: اغتيال الحريري كان أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان

السعودية: اغتيال الحريري كان أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

9 % زيادة في كمية صادرات التمور السعودية خلال النصف الأول لـ2020

"الصريصري" مديرًا للتعليم والتدريب بالسعودية لصناعة الطيران

"الصريصري" مديرًا للتعليم والتدريب بالسعودية لصناعة الطيران

شبكة عيون الإخبارية