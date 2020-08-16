ترامب ينعي شقيقه الأصغر: سنفتقده كثيرًا

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قال: لم يكن أخي فقط لقد كان أعز أصدقائي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن أخاه الأصغر روبرت ترامب، توفي الليلة الماضية بعد يوم واحد من زيارة الرئيس له في مستشفى بنيويورك، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

وأضاف ترامب في بيان: "بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع، روبرت، توفي الليلة. لم يكن أخي فقط، لقد كان أعز أصدقائي. سنفتقده كثيرًا؛ لكننا سنلتقي مرة أخرى. ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد. روبرت، أحبك. ارقد في سلام".

وكان روبرت ترامب (71 عامًا) أصغر من الرئيس (74 عامًا)، وكان يعمل مديرًا تنفيذيًّا في قطاع الأعمال ومطورًا عقاريًّا.

وقام الرئيس ترامب بزيارة مشبوبة بالعواطف لرؤية أخيه المريض في مركز وايل كورنيل الطبي في نيويورك، قبل ذهابه إلى ناديه للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مساعده: أن من المتوقع حضور الرئيس للجنازة.

ولم يتم كشف النقاب عن سبب الوفاة. وقال ترامب للصحفيين الجمعة: إن أخاه "يمر بوقت عصيب" نتيجة مرض لم يُكشف النقاب عنه.دونالد ترامب