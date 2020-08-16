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خلال فترة الإغلاق.. جنوب إفريقيا تشهد انخفاضاً في معدلات الجريمة

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خلال فترة الإغلاق.. جنوب إفريقيا تشهد انخفاضاً في معدلات الجريمة خلال فترة الإغلاق.. جنوب إفريقيا تشهد انخفاضاً في معدلات الجريمة
وصلت إلى 40 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى

خلال فترة الإغلاق.. جنوب إفريقيا تشهد انخفاضاً في معدلات الجريمة

كشفت بيانات جديدة بجمهورية جنوب إفريقيا، أنّ معدلات الجريمة تراجعت في البلاد بنسبة تصل إلى 40 %، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإغلاق وسط أزمة المستجد، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد وزير الشرطة في جنوب إفريقيا بيكي سيلي؛ اليوم، بأنّ معظم أنواع الجرائم انخفضت بين أبريل ويونيو، بما في ذلك جرائم الحرق العمد والأضرار الكيدية، لافتاً إلى أنّ الأرقام الجديدة ترسم صورة وردية لم يسبق لها مثيل لجنوب إفريقيا.

وتصنف جنوب إفريقيا من بين الدول التي تشهد على أعلى معدلات للجريمة في العالم.جنوب إفريقيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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