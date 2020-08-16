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"سهيل مكذّب الأعداد" بالأفق.. "الحصيني" متوقعاً طقس اليوم والليلة: أمطار هنا

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"سهيل مكذّب الأعداد" بالأفق.. "الحصيني" متوقعاً طقس اليوم والليلة: أمطار هنا "سهيل مكذّب الأعداد" بالأفق.. "الحصيني" متوقعاً طقس اليوم والليلة: أمطار هنا
فيما توقع رياحاً من متوسطة إلى قوية على أجزاء من مكة والمدينة والشرقية والشمالية

توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق اليوم وليلة الغد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الأحد 1441/12/26هـ، وليلة الإثنين، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات جازان والربع الخالي وعسير ونجران واليمن وعُمان".

وأضاف: "سهيل يتواجد في الأفق يوم 1442/1/5هـ، يوافق 24 أغسطس؛ لكن مع وهج الشمس لا يمكن مشاهدته إلا في بداية سبتمبر نحو اليسار".

وتابع: "هناك نجم يظهر قبل سهيل ويشبهه، فيظن بعض الناس أنه سهيل، ويسمّى المحلف، وتقول العامة "سهيل مكذّب العداد"؛ لأن بعض الناس يظن أن المحلف سهيل فيحلف بذلك، فإذا ظهر تبين سهيل الأصلي من المزيّف".

وأردف: "متوقع اليوم الأحد 12/26هـ، رياح من متوسطة إلى قوية على أجزاء من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشرقية والشمالية".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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