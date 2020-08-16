أخبار عاجلة

مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
سويسرا تلغي الحجر الصحي على السعوديين.. والبداية 20 أغسطس -
"غوتيريس" يخضع للعزل الصحي منذ أسبوعين -
589 حالة جديدة.. حصيلة إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 10.347 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم جازان" يدشن حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1442هـ

Print
"تعليم جازان" يدشن حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1442هـ "تعليم جازان" يدشن حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1442هـ
نسبة المنقولين 22٪ والمنقولات 27٪.. والاعتراضات حتى الأربعاء

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، بمكتبه مساء أمس، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1442هـ.

وقدم الدكتور "أبو هادي" التهنئة للمنقولين والمنقولات متمنيًا لجميع المعلمين والمعلمات التوفيق خلال العام الدراسي الجديد، ومثمنًا جميع الجهود المبذولة من إدارة شؤون المعلمين لإنجاز حركة النقل.

يُذكر أن عدد المنقولين بلغ 294 معلمًا بنسبة 22٪، وبلغ عدد المنقولات 282 معلمة بنسبة 27٪، وسيتاح للمعلمين والمعلمات الاعتراض على نتيجة الحركة من موعد إعلانها حتى يوم الأربعاء 29 من شهر ذي الحجة.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب"

مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب"

نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين

نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين

ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية

ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية

"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو"

"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو"

شبكة عيون الإخبارية