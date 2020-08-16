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كورونا في 3 دول.. إيطاليا تسجل 629 إصابة جديدة وموريتانيا 17 حالة

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كورونا في 3 دول.. إيطاليا تسجل 629 إصابة جديدة وموريتانيا 17 حالة كورونا في 3 دول.. إيطاليا تسجل 629 إصابة جديدة وموريتانيا 17 حالة
إجمالي الإصابات في الكونغو الديمقراطية 9638 والوفيات 239

كورونا في 3 دول.. إيطاليا تسجل 629 إصابة جديدة وموريتانيا 17 حالة

سجلت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت، 629 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي المؤكد إلى أكثر من 253 ألفًا.

وبلغ عدد الوفيات المؤكدة في إيطاليا أكثر من 35 ألف حالة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ارتفع ليصل إلى 6693 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 157 حالة.

الكونغو الديمقراطية

سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 9638 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 239 وفاة، بعد أن تم تسجيل 5 وفيات جديدة بهذا الوباء. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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