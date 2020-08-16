أخبار عاجلة

مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
سويسرا تلغي الحجر الصحي على السعوديين.. والبداية 20 أغسطس -
"غوتيريس" يخضع للعزل الصحي منذ أسبوعين -
589 حالة جديدة.. حصيلة إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 10.347 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

واشنطن ترحب بتصنيف ليتوانيا حزب الله منظمة إرهابية

Print
واشنطن ترحب بتصنيف ليتوانيا حزب الله منظمة إرهابية واشنطن ترحب بتصنيف ليتوانيا حزب الله منظمة إرهابية

جي بي سي نيوز :- رحبت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، بتصنيف ليتوانيا ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية، وحثت بقية دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ نفس الخطوة.

وقال بيان الخارجية الأميركية، إن قرار ليتوانيا، الذي تبع قرارا مماثلا لألمانيا في 30 أبريل الماضي، لا يفرق بين ذراعي حزب الله السياسي والعسكري.

وحثت الخارجية الأميركية بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للوقوف في مواجهة المنظمة الإرهابية، على المستويين المحلي والأوروبي، بغرض وقف تمويل حزب الله ومن ثم وقف أنشطته على أراضيهم.

وأشار البيان إلى أن هجمات ميليشيات حزب الله، المدعوم من إيران، على الأراضي الأميركية وأوروبا والشرق الأوسط، قد خلفت مئات القتلى وتسببت بحالة من البؤس لآلاف آخرين.

وكانت ليتوانيا صنفت، الخميس، جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة تنظيما إرهابيا، وأصدرت حظرا لمدة 10 سنوات يمنع جميع الأفراد المرتبطين بالجماعة المدعومة من إيران من دخول أراضي الدولة الواقعة في منطقة البلطيق.

وقال وزير الخارجية ليناس لينكيفيسيوس: "بعد تلقي معلومات قيمة من شركائنا الأجانب، يمكننا أن نفترض أن حزب الله يعمل وفقا لمبادئ التنظيم الإرهابي".

وأضاف لينكيفيسيوس، بدون الخوض في تفاصيل، أن بعض الأشخاص في التنظيم المدعوم من إيران يشكلون أيضا تهديدا للأمن القومي لليتوانيا.

وتصنف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب بريطانيا وألمانيا وجامعة الدول العربية ودول بالخليج العربي حزب الله تنظيما إرهابيا. كما صنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للحزب على أنه إرهابي فقط، وذلك في أعقاب هجوم على حافلة سياحية ببلغاريا عام 2012.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا

العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا

الاردن : قصور من مؤسسة الغذاء والدواء وصحة البلقاء حول تسمم عين الباشا

الاردن : قصور من مؤسسة الغذاء والدواء وصحة البلقاء حول تسمم عين الباشا

“ راصد ”: ثلث غيابات النواب بالاردن بدون عذر

“ راصد ”: ثلث غيابات النواب بالاردن بدون عذر

حزمة عقوبات ضخمة بوجه الأسد قريباً.. تطال أسماء كبيرة

حزمة عقوبات ضخمة بوجه الأسد قريباً.. تطال أسماء كبيرة

شبكة عيون الإخبارية