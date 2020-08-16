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الطقس اليوم: رياح سطحية على الشمالية والشرقية والرياض والقصيم ومكة وجازان

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الطقس اليوم: رياح سطحية على الشمالية والشرقية والرياض والقصيم ومكة وجازان الطقس اليوم: رياح سطحية على الشمالية والشرقية والرياض والقصيم ومكة وجازان
سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران وجازان وعسير

الطقس اليوم: رياح سطحية على الشمالية والشرقية والرياض والقصيم ومكة وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، جازان)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم /ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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