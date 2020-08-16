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تسجِّل 116 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة

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مصر تسجِّل 116 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة تسجِّل 116 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة
مجاهد: إجمالي الإصابات 96336 بينهم 58835 متعافيًا

مصر تسجِّل 116 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة

سجَّلت 116 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 977 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 96336 حالة، من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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