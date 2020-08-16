مصر تسجِّل 116 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة

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مجاهد: إجمالي الإصابات 96336 بينهم 58835 متعافيًا

سجَّلت مصر 116 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 96336 حالة، من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية