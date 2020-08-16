في مؤتمر "الصحة" اليوم: متحدثا "التعليم" يستعرضان آلية العودة للعام الدراسي الجديد

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يناقش مستجدات "كورونا" ويجيب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، اليوم الأحد، عند الساعة 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل؛ يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر إجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوص، ويجيب أيضًا عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية وأسئلة الصحفيين.

كما تستعرض كل من المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، والمتحدثة باسم وزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، آلية العودة للعام الدراسي الجديد 1442 هـ.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في "تويتر".

يُذكر أن وزارة التعليم أعلنت آلية بداية العام الدراسي الجديد بحيث تبدأ الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام للأسابيع السبعة الأولى ابتداء من تاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٢هـ، على أن يتم إعادة تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقًا للمتغيرات والمستجدات.

فيما شددت على حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون)، ومكاتب التعليم (المشرفون التربويون)، طيلة أيام العمل خلال الأسبوع.

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