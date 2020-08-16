أخبار عاجلة

مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
سويسرا تلغي الحجر الصحي على السعوديين.. والبداية 20 أغسطس -
"غوتيريس" يخضع للعزل الصحي منذ أسبوعين -
589 حالة جديدة.. حصيلة إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 10.347 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في مؤتمر "الصحة" اليوم: متحدثا "التعليم" يستعرضان آلية العودة للعام الدراسي الجديد

Print
يناقش مستجدات "كورونا" ويجيب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

في مؤتمر

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات الجديد (COVID-19)، اليوم الأحد، عند الساعة 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل؛ يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر إجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوص، ويجيب أيضًا عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية وأسئلة الصحفيين.

كما تستعرض كل من المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، والمتحدثة باسم وزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، آلية العودة للعام الدراسي الجديد 1442 هـ.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في "تويتر".

يُذكر أن وزارة التعليم أعلنت آلية بداية العام الدراسي الجديد بحيث تبدأ الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام للأسابيع السبعة الأولى ابتداء من تاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٢هـ، على أن يتم إعادة تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقًا للمتغيرات والمستجدات.

فيما شددت على حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون)، ومكاتب التعليم (المشرفون التربويون)، طيلة أيام العمل خلال الأسبوع.

وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد التعليم عن بعد وزارة الصحة التعليم الجامعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاردن : تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 43 محلية

الاردن : تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 43 محلية

صور صادمة لمرضى في مستشفى بمراكش، وفيروس كورونا يهدد المنظومة الصحية في المغرب

صور صادمة لمرضى في مستشفى بمراكش، وفيروس كورونا يهدد المنظومة الصحية في المغرب

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ جائت في ظروف صعبة ناتجة عن جائحة فيروس كورونا

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ جائت في ظروف صعبة ناتجة عن جائحة فيروس كورونا

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرمثا و300 عينة سلبية

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرمثا و300 عينة سلبية

شبكة عيون الإخبارية