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شاهد .. أردوغان يهرب من سيدة تركية طالبته بتوفير الطعام لأطفالها وزوجها المشلول

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شاهد .. أردوغان يهرب من سيدة تركية طالبته بتوفير الطعام لأطفالها وزوجها المشلول شاهد .. أردوغان يهرب من سيدة تركية طالبته بتوفير الطعام لأطفالها وزوجها المشلول
ظهر غير مبالٍ بكلامها ولم يعرها أي اهتمام مفضلاً الفرار متوجهًا إلى سيارته

شاهد .. أردوغان يهرب من سيدة تركية طالبته بتوفير الطعام لأطفالها وزوجها المشلول

تداول مغردون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهرب من سيدة تركية طالبته بتوفير الطعام لأطفالها وزوجها المشلول، حيث يفر هاربًا منها إلى سيارته.

حيث قاطعت سيدة تركية مراسم احتفال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالافتتاح الجماعي لـ33 مشروعًا في مدينة ريزة التركية، وصرخت تشكو من غلاء الأسعار، وعدم قدرتها على الوفاء بتكاليف المعيشة، فما كان من الرئيس أردوغان إلا أن فر متوجهًا إلى سيارته، غير مبالٍ بطلباتها، ولم يعرها أي اهتمام.

وخلال احتشاد الجماهير المؤيدة لأردوغان، صرخت سيدة: «لقد أطلقت اسم أردوغان على ابني، ولديّ ثلاثة أطفال لكنني لا أجد من يعولهم، فزوجي مشلول، من يعولنا؟ أرجوك ساعدنا، أنا هنا منذ السابعة صباحًا» وفقًا لتركيا الآن.

ويشهد الاقتصاد التركي حالة من عدم الاستقرار والتدهور، كما تشهد الصرف تقلبات عنيفة، بالتزامن مع ما تواجهه البلاد من تأثيرات المستجد. الرئيس التركي أردوغان تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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