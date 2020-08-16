شاهد .. أردوغان يهرب من سيدة تركية طالبته بتوفير الطعام لأطفالها وزوجها المشلول

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ظهر غير مبالٍ بكلامها ولم يعرها أي اهتمام مفضلاً الفرار متوجهًا إلى سيارته

تداول مغردون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهرب من سيدة تركية طالبته بتوفير الطعام لأطفالها وزوجها المشلول، حيث يفر هاربًا منها إلى سيارته.

حيث قاطعت سيدة تركية مراسم احتفال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالافتتاح الجماعي لـ33 مشروعًا في مدينة ريزة التركية، وصرخت تشكو من غلاء الأسعار، وعدم قدرتها على الوفاء بتكاليف المعيشة، فما كان من الرئيس أردوغان إلا أن فر متوجهًا إلى سيارته، غير مبالٍ بطلباتها، ولم يعرها أي اهتمام.

وخلال احتشاد الجماهير المؤيدة لأردوغان، صرخت سيدة: «لقد أطلقت اسم أردوغان على ابني، ولديّ ثلاثة أطفال لكنني لا أجد من يعولهم، فزوجي مشلول، من يعولنا؟ أرجوك ساعدنا، أنا هنا منذ السابعة صباحًا» وفقًا لتركيا الآن.

ويشهد الاقتصاد التركي حالة من عدم الاستقرار والتدهور، كما تشهد أسعار الصرف تقلبات عنيفة، بالتزامن مع ما تواجهه البلاد من تأثيرات فيروس كورونا المستجد. الرئيس التركي أردوغان تركيا