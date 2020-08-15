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أهالي "جارة القنفذة": أبناؤنا لن يتمكنوا من التعلم عن بُعد لهذا السبب

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أهالي "جارة القنفذة": أبناؤنا لن يتمكنوا من التعلم عن بُعد لهذا السبب أهالي "جارة القنفذة": أبناؤنا لن يتمكنوا من التعلم عن بُعد لهذا السبب
ناشدوا عبر "سبق" الجهات المعنية سرعة التدخل وتغطية قراهم بالاتصال

أهالي

تجددت معاناة سكان عدد من قرى مركز سبت الجارة شرق القنفذة مع إعلان بداية انطلاق العام الدراسي عن بُعد بسبب انعزال قراهم عن تغطية شبكات الاتصال بشكل كامل؛ ما جعلهم في حيرة من أمرهم؛ لأن أبناءهم لن يتمكنوا من التعلم عن بُعد بسبب عدم وجود تغطية لشبكة الاتصال بمنازلهم.

من بين تلك القرى قرية خطم الجارة وقرية المجمعة، إضافة إلى ضعف الاتصال بقرى أخرى تابعة للمركز نفسه. وبيّن سكان تلك القرى أنهم تقدموا في أوقات سابقة بعدد من الشكاوى للجهات المعنية، لكنهم لم يجدوا أي تجاوب لتغطية قراهم بالاتصال.

وقال سكان قرية "خطم الجارة" إن عدم وجود اتصال له دور في تفاقم معاناتهم حتى وقت الحوادث على الطريق العام المجاور للقرية. ومن آخر تلك الحوادث ما تعرض له شاب من الغرق قبل خمسة أيام؛ إذ واجهوا صعوبة في التواصل مع فرق الإنقاذ؛ ما أسهم في تأخر انتشال الغريق.

وبيَّنوا أنهم تقدموا بالشكوى رقم 396198653 للاتصالات، لكن تم إغلاقها دون حل.

وناشدوا عبر "سبق" الجهات المعنية سرعة التدخل وتغطية قراهم بالاتصال حتى يتمكنوا من الاستفادة من إجراء المكالمات الصوتية وخدمات الإنترنت؛ ليتمكن أبناؤهم من التعلم عن بُعد من منازلهم.التعليم عن بعد الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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