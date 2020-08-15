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"الخرمي": التعليم عن بُعد خيار استراتيجي استفاد منه ٨ ملايين طالب وطالبة

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"الخرمي": التعليم عن بُعد خيار استراتيجي استفاد منه ٨ ملايين طالب وطالبة "الخرمي": التعليم عن بُعد خيار استراتيجي استفاد منه ٨ ملايين طالب وطالبة
قال إن الوزارة واجهت أزمة "كورونا" من خلال بنية تعليمية رقمية متميزة

رفع مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، الشكر لوزير التعليم على كل الجهود التي تُبذل من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ومنسوبي وزارة التعليم اقتداء بخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين اللذين وضعا صحة المواطن وسلامته أولوية منذ بداية جائحة كوفيد-١٩؛ إذ تقدم وزارة التعليم خدماتها مباشرة لنحو ٨ ملايين طالب وطالبة، إضافة لأعضاء الهيئة التعليمية بشقَّيْها العام والعالي.

ووجَّه الخرمي" رسالة للميدان التربوي والتعليمي من منسوبي الإدارة من مشرفين وقادة مدارس ومعلمين وإداريين وفنيين، كشفت أن مستوى الجاهزية عالٍ جدًّا من خلال مراجعة آلية العمل والاستعداد، وأن مستوى التفاعل على منصة التعليم الإلكتروني (مدرستي) سيكون متميزًا وجادًّا، وبعزيمة كبيرة في ظل الجاهزية لتسجيل المدارس، وتسكين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات على المنصة؛ ليبدأ الطلاب رحلتهم العلمية بكل سهولة ويسر، إضافة لقنوات عين التي ستستمر في تقديم الدروس.

وأشار "الخرمي" إلى تنوُّع طرق ووسائل وأساليب إيصال الدروس لكل طالب، ممتدحًا الدور المهم والمتابعة الحثيثة التي سيقوم بها المعلمون والمعلمات في تقييم الطلاب، وتقديم العون لهم، وإيصال المعلومة بطرق مبسطة من خلال هذه المنصات. كما طمأن الجميع بأن حماس العاملين في الميدان التعليمي وإخلاصهم في القول والعمل سيكون سر نجاح هذه التجربة بحول الله.

كما وجه "الخرمي" رسالة لأولياء الأمور بأن يكونوا مع أبنائهم، مضيفًا بأن الجميع من منسوبي التعليم معهم. وذكّر بشعور الابن بالفخر والاعتزاز عندما يلمس اهتمام والديه بتعليمه، وتوفير البيئة المناسبة له للتعلم داخل المنزل، إضافة لمتابعة الأبناء من قِبل أولياء الأمور أثناء استخدام منصة مدرستي، وما لها من أهمية في توطيد العلاقة بين المدرسة والمنزل في ظل ما وفرته الوزارة من خدمات، تمكن ولي أمر الطالب والطالبة من الاطلاع عن كثب على مستوى الطلبة السلوكي والدراسي؛ فأصبحت لديه وسيلة للاتصال مع المعلمة أو المعلم؛ ليدله على نقاط الضعف والقوة؛ ليتعاونا معًا في علاج نقاط الضعف، وتدعيم نقاط القوة، وتشجيع الأبناء على النجاح والتميز‪.وزارة التعليم التعليم عن بعد الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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