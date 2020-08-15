لجنة الأوبئة: بؤرتان حاليتان لانتشار الفيروس في الأردن

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جى بي سي نيوز :- قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات، السبت، إنه توجد بؤرتان بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، في ظل تحول واضح في الوضع الوبائي قبل نحو أسبوع بعد زيادة ملحوظة في عدد الإصابات.

وأوضح عبيدات : إن مركز البؤرتين غي مركز حدود جابر الحدودي مع سوريا والتي يتواجد مصابوها في الرمثا، أما البؤرة الثانية في مدينة إربد وغالبا تسبب أحد القادمين من الخارج بالعدوى.

ورأى الناطق باسم اللجنة إن إغلاق حدود جابر كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه أشار إلى ضرورة تصحيح بعض الأمور في حدود العمري ، وفق المملكة .

"يجب عدم نسيان المراكز الحدودية الأخرى ويجب عدم الانتظار لحين حدوث مشاكل جديدة"، وفق عبيدات الذي تحدث عن وجود ثغرات في الحدود مؤكدا على ضرورة تسويتها.

"الحكومة قامت بإجراءات كثيرة في حدود العمري لكن هناك إجراءات كثيرة يجب اتخاذها".

وطالب عبيدات بتعزيز قدرات فرق التقصي الوبائي، خاصة في محافظتي إربد والمفرق، لوجود عدد كبير من المخالطين، مضيفا "يجب متابعة المخالطين بطريقة أكثر دقة".

ورأى عبيدات عدم تضاعف الإصابات مؤخرا أمر جيد.