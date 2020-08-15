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الأردن : تحديد نقاط الغلق لعزل لواء الرمثا عن اربد والمملكة الاثنين القادم

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الأردن : تحديد نقاط الغلق لعزل لواء الرمثا عن اربد والمملكة الاثنين القادم الأردن : تحديد نقاط الغلق لعزل لواء الرمثا عن اربد والمملكة الاثنين القادم

جى بي سي نيوز :- تقوم هذه الاثناء ادارة خلية ازمة كورونا في محافظة اربد التي يرأسها محافظ اربد رضوان العتوم بالعمل على تحديد نقاط واماكن الغلق في لواء الرمثا تمهيدا لانتشار قوات مشتركة من القوات المسلحة الاردنية "الجيش العربي" والشرطة والدرك تنفيذا لقرار عزل لواء الرمثا عن محافظة اربد وباقي محافظات المملكة اعتبارا من صباح الاثنين القادم ، وفق الرأي .

وقال مدير الشؤون الصحية لمحافظة اربد الدكتور رياض الشياب ان ادارة خلية ازمة كورونا في اربد اخذت بتوصية مدير صحة المحافظة ولجنة الاوبئة بعزل لواء الرمثا عن باقي الوية المحافظة والمحافظات الاخرى في ظل تزايد تسجيل اصابات محلية بفيروس كورونا في اللواء.

واشار الشياب ان قرار العزل جاء بعد تزايد الاصابات المحلية في اللواء لافتا الى ان معظم هذه الاصابات ناجمة عن مخالطة سائقين وعاملين في الشحن والتخليص والنقل التي يعمل بها نسبة كبيرة من ابناء اللواء.

جي بي سي نيوز

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