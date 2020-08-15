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"القحطاني": قرار وزير التعليم إجراء احترازي للسيطرة على "كورونا" ولحماية الطلاب والطالبات

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"القحطاني": قرار وزير التعليم إجراء احترازي للسيطرة على "كورونا" ولحماية الطلاب والطالبات "القحطاني": قرار وزير التعليم إجراء احترازي للسيطرة على "كورونا" ولحماية الطلاب والطالبات
يأتي ذلك استمرارًا للجهود الجبارة التي بذلتها القيادة الرشيدة لوقف انتشار هذه الجائحة

أكد مدير إدارة التعليم بمحافظة المهد محمد بن علي القحطاني أن قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتعليق الدراسة، واستمرار التعليم عن بُعد في التعليم العام لأول 7 أسابيع، جاء كإجراء احترازي وقائي لجأت إليه المملكة، للسيطرة على " المستجد"، ولحماية الطلاب والطالبات، وتقليص أي احتمالات تعرضهم للخطر.

أضاف: ويأتي ذلك استمرارًا للجهود الجبارة التي بذلتها قيادتنا الرشيدة في ظل هذه الجائحة، وهي خطوة مهمة للغاية لحماية صحة الإنسان أولاً.

وتابع: ولاشك أن العمل على عدم إيقاف مسيرة التعليم، من خلال تفعيل المنصات التي أتاحتها وزارة التعليم، بأنه سيحقق نتائج مهمة على صعيد إكمال عمليتي التعليم والتعلم، وتقليص الفاقد التعليمي، ومكافحة تفشي العدوى.

وأردف: نؤكد أهمية دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال رحلة التعليم عن بُعد، وتوعيتهم والمتابعة الجادة لأبنائهم في حضور دروسهم اليومية على منصات وقنوات التعليم عن بُعد حسب فئاتهم ومراحلهم التعليمية المختلفة.

وختم بقوله: وتبذل وزارة التعليم جهودًا كبيرة ومتميزة لتعزيز الثقة والمسؤولية للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى تقديم خدمات إرشادية فاعلة لأولياء الأمور وأبنائهم والكادر التعليمي والإداري لإنجاح بداية العام الدراسي وتجاوز كل المخاوف، وفق الخطط التي وضعتها وزارة التعليم.وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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