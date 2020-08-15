القبض على اشخاص اطلقوا عيارات نارية بعد اعلان نتائج التوجيهي في الاردن

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جى بي سي نيوز :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ومنذ صباح هذا اليوم باشرت مديرية الامن العام وبكافة مديرياتها ووحداتها انفاذ الخطة الامنية الخاصة باعلان نتائج الثانوية العامة وما زالت مستمرة لضبط كافة المخالفات والسلوكيات الخاطئة المرتبطة بها ، خاصة ظاهرة اطلاق العيارات النارية والمخالفات المرورية الخطرة .

واضاف الناطق الاعلامي ان عدد الاشخاص المضبوطين لاطلاقهم العيارات النارية قد ارتفع الى ١٣ شخصاً وضُبط ١٣ سلاحا ناريا استخدمت من قبلهم ، فيما التحقيقات ما زالت جارية في عدد اخر من المعلومات حول اشخاص اخرين قاموا باطلاق العيارات النارية لحين ضبطهم والاسلحة التي استخدمت،فيما جرى ضبط ١٨٦ شخصاً ارتكبوا مخالفات اخرى استوجبت التوقيف .

وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية فقد جرى لغاية الان حجز ٣٠٢ مركبتين اثنتين وتحرير ٢١٧٨ مخالفة مرورية منذ اعلان نتائج الثانوية العامة لمخالفات ارتبطت بالتعبير الخاطئ عن الفرح (كالمسير على شكل مواكب واخراج الاجسام من المركبات والقيادة بتهور ) واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم من حيث تحرير مخالفة وحجز المركبة للمدد القانونية لكل مخالفة تستوجب ذلك وسيتم بعد ذلك احالة المخالفين للحكام الاداريين .

كما وأكد الناطق الاعلامي انه جرى عبر التقنيات الحديثة وكاميرات القيادة والسيطرة رصد عدد من المخالفات المرورية والامنية وسيتم متابعتها وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

وتقدمت مديرية الامن العام بالشكر لكل من التزم او قام بالابلاغ عن اية مخالفات او مشاهدات امنية سواء على رقم الطوارئ الموحد ٩١١ او عبر رقم الواتس اب 0797911911 ، حيث تم التعامل مع كافة المعلومات التي وردت بسرية واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها .

واهاب الناطق الاعلامي بالاخوة المواطنين الالتزام والتعبير الحضاري عن الفرح وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات ، مؤكداً ان الخطة الامنية التي تشارك بها كافة مديريات ووحدات الامن العام مستمرة لضبط كافة المخالفات اضافة الى منع التجمعات والاحتفالات واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق كل من يقوم بارتكاب مثل تلك المخالفات.