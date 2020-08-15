"التعليم": حضور المعلمين للمدرسة يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل

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للمكاتب استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة

قالت وزارة التعليم في البيان الذي أصدرته عن تحديد آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي تزامنًا مع استمرار جائحة كورونا إن حضور المعلمين للمدرسة سيكون يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل، بالتنسيق مع إدارة المدرسة. موضحة أن لمكاتب التعليم استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة.

وأكدت أن حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس (قادة المدارس والوكلاء والمرشدون الطلابيون والإداريون) طيلة أيام الأسبوع.

وكان وزير التعليم قد أعلن آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مبينًا أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًّا للمقررات العملية، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.وزارة التعليم التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد