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الاردن : 10 إصابات تسع منها محلية وحالة قادمة من الخارج

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الاردن : 10 إصابات تسع منها محلية وحالة قادمة من الخارج الاردن : 10 إصابات تسع منها محلية وحالة قادمة من الخارج

جى بي سي نيوز :- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها 9 حالات محلية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1339. 

وقال جابر خلال إيجاز صحفي من مركز الأمن وإدارة الأزمات: "سجلت 9 حالات محلية وحالة قادمة من الخارج". 

وتوزعت الإصابات الجديدة على "حالة لسائق أردني قادم من حدود العمري"، إضافة إلى "4 في لواء الرمثا، و4 حالات كذلك في العاصمة عمّان بينهم 3 مخالطين لأحد المصابين في الرمثا، وحالة يتم الاستقصاء عنها"، وفق جابر. 

وسجلت كذلك إصابة محلية تعود "لسيدة مخالطة لزوجها المصاب في منطقة العزل حاليا في البحر الميت". 

وراتفع عدد الحالات المحلية المسجلة منذ الجمعة قبل الماضي، إلى 75 حالة، بحسب جابر. وفي المقابل لم تسجيل أي حالة شفاء لهذا اليوم. 

جي بي سي نيوز

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