بعد تفجير بيروت ... مدير الموانئ في الاردن يشرح طريقة التعامل مع نترات الأمونيا

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جى بي سي نيوز :- أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء الكابتن منصور قوقزة أن نترات الأمونيا لا تخزن في ميناء العقبة، وإنما يجري تحميلها مباشرة من السفن على الشاحنات تحت إشراف لجنة أمنية متخصصة.

وقال الكابتن قوقزة لــــ(بترا) إن ميناء العقبة يستقبل ثلاث شحنات نترات بواقع 1500 طن شهري تحمل مباشرة من السفينة على الشاحنات المخصصة دون تخزين أي كمية في الميناء، وتغادر جميع الشاحنات المحملة مباشرة إلى مستودعات الفوسفات برفقة أمنية حتى وصولها إلى هناك.

وشدد على أن جميع المواد الواردة إلى الميناء يجري التعامل معها بمهنية عالية من خلال كوادر متخصصة، بالإضافة إلى طلب معلومات تفصيلية عن أية مادة خطرة من الجهة المعنية للتعامل معها بأحدث طرق المناولة والتخزين والتحميل والنقل، مشيرا إلى أن معظم المواد التي تحوي نسبة من الخطورة أصبحت تأتي عبر الحاويات المجهزة بالسلامة العامة والمتابعة الدقيقة.

ونبه إلى وجود قسم خاص في ميناء العقبة للتعامل مع بضائع المواد الخطرة، ومع السفينة قبل وصولها من ناحية الاصطفاف والمناولة والشحن والتخزين في حالات محددة ومعروفة.

وقال قوقزة: إن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تتبع بروتوكولا دوليا ومحليا في التعامل مع هذه المواد والعناصر ذات الحساسية العالية، ولا تخزن مثل هذه المواد على أرض الميناء أو بالقرب منها. وبين أن عملية تفريغ هذه المواد تجري وفق إجراءات سلامة عالية الدقة تحت إشراف لجنة أمنية، فيما يمكن تخزين مواد أخرى وأقل خطورة في مستودعات خاصة وفق متطلبات المادة وخصائصها بما يراعي التباعد عن أي مؤثر قد يشكل خطرا عليها.