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لليوم الثالث .. الرقم "5" يتكرر في وفيات "كورونا" بالطائف

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لليوم الثالث .. الرقم "5" يتكرر في وفيات "كورونا" بالطائف لليوم الثالث .. الرقم "5" يتكرر في وفيات "كورونا" بالطائف
بعد رصد 18 إصابة جديدة وتعافي 22 والإجمالي 140 وفاة

لليوم الثالث .. الرقم

لليوم الثالث على التوالي، تُسجل "الطائف" الرقم 5 لأعداد الوفيات من بين المُصابين بفيروس كورونا المُستجد، ما يرفع الإجمالي إلى 140 وفاة منذُ بداية الجائحة - رحمهم الله -.

وما زالت الحالات النشطة للمُصابين بفيروس كورونا بالطائف،تُسجل انخفاضًا بعد وصولها لإجمالي 510 حالات، إثر بلوغ حالات التعافي من الفيروس للذين غادروا قسم العزل إلى 9635 حالة تعافٍ ، بعد تسجيل 22 حالة تعافٍ جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

في حين سجلت "الطائف" 18 إصابة جديدة تم الإعلان عنها اليوم وفقًا لتحديث قائمة الإصابات اليومية عن طريق وزارة الصحة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 10285 إصابة. الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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