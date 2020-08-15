مندوب واشنطن في مرفأ بيروت يحدد ما تريده الولايات المتحدة

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جي بي سي نيوز:- شدد دبلوماسي أمريكي بارز اليوم السبت، على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في الانفجار المدمر الذي هز في وقت سابق من الشهر الجاري مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وصرح نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل، خلال زيارة إلى موقع الانفجار الذي خلف 172 قتيلا وستة آلاف مصاب وألحق أضرارا هائلة بالعاصمة اللبنانية، بأن الولايات المتحدة "تريد التأكد من إجراء تحقيق شامل وشفاف وموثوق به" في الحادث المأساوي.

وشدد الدبلوماسي الأمريكي على ضرورة "سيطرة الدولة اللبنانية على الحدود والمرافق الرسمية كمرفأ بيروت لضمان سيادة البلد"، قائلا: "لا يمكن العودة إلى عصر كان يحدث فيه أي شيء عند حدود لبنان وفي مرافئه أسهم في هذا الوضع".

وأكد هيل مجددا أن فريقا من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) سيصل بيروت أواخر الأسبوع الجاري للمشاركة في التحقيقات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي حرصا من الولايات المتحدة على "حصول اللبنانيين على أجوبة شفافة".

ووصل هيل إلى بيروت الأربعاء الماضي، ضمن زيارة رسمية التقى خلالها قادة البلاد بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون.

المصدر: رويترز + الوكالة الوطنية للإعلام