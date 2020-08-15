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نداء أممي لجمع 565 مليون دولار لمساعدة لبنان

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نداء أممي لجمع 565 مليون دولار لمساعدة لبنان نداء أممي لجمع 565 مليون دولار لمساعدة لبنان

جي بي سي نيوز:- اطلقت الأمم المتّحدة، الجمعة، نداء إنسانياً لجمع تبرّعات بقيمة 565 مليون دولار لمساعدة لبنان بعد 10 أيام من الانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت وأوقع 171 قتيلاً على الأقل وأكثر من 6500 جريح.

وقالت المنظّمة الدولية في بيان، إنها "أطلقت نداءً إنسانياً بهدف جمع ما قيمته 565 مليون دولار لمساعدة لبنان على الانتقال من الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة الفورية إلى التعافي وإعادة الإعمار، وفي نهاية المطاف نحو الانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل".

وأوضح البيان أنّ هذه التبرّعات ستخصّص للمساهمة في جهود "الأمن الغذائي، من خلال التوصيل الفوري للوجبات الساخنة وحصص الإعاشة الغذائية وتوصيلها لتحقيق الاستقرار في إمدادات الحبوب الوطنية. الصحة، من خلال إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة، وتوفير مجموعات علاج الإصابات والأدوية الأساسية. المأوى، من خلال توفير النقود للمأوى للعائلات التي تضررت منازلها وتمويل إصلاح المباني والمرافق التي تضررت من الانفجار. الحماية، وكذلك دعم نظافة المياه والصرف الصحي" ، بحسب "العربية" .

ونقل البيان عن نجاة رشدي، المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان، قولها إن "مهمة إعادة بناء حياة الناس والتعافي من الدمار ما زالت في بدايتها".

وأضافت "أحثّ المجتمع الدولي على إظهار التزامه الثابت تجاه شعب لبنان، وأن يسدّد بدوره كرم لبنان المذهل تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين".

والانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية في الرابع من آب/أغسطس الجاري ونجم عن تخزين كمية هائلة من نيترات الأمونيوم في مرفئها، حوّل بيروت إلى مدينة منكوبة، وأودى بحياة أكثر من 171 شخصاً وأصاب أكثر من 6500 بجروح، عدا عن تشريد نحو 300 ألف تضررت منازلهم.

 

جي بي سي نيوز

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