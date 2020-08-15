اغلاق محل تجاري في الأردن لمخالفته أوامر الدفاع

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جى بي سي نيوز :- اغلقت كوادر التفتيش في مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة اربد اليوم السبت محلاً تجارياً لمخالفته أمر الدفاع 11.

وقال مدير المديرية رائد الخصاونة لــــ(بترا)، ان المحل أغلق لمدة 14 يوما لعدم الالتزام بالتعليمات الصحية القاضية بارتداء العاملين في المحال التجارية الكمامات الواقية والحرص على التباعد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبين أن الكوادر خالفت محلا آخر للمواد تموينية لعدم التزامه بإعلان لائحة الاسعار بحسب قانون الصناعة والتجارة، مؤكداً أن جولات المديرية على الأسواق أظهرت التزام غالبية المحال التجارية بتطبيق تعليمات أوامر الدفاع.