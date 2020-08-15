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وزير الاعلام الاردني : لن يكون هناك حظر شامل أو جزئي أو إغلاق

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وزير الاعلام الاردني : لن يكون هناك حظر شامل أو جزئي أو إغلاق وزير الاعلام الاردني : لن يكون هناك حظر شامل أو جزئي أو إغلاق

جى بي سي نيوز  :-  قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن رئيس الوزراء أجرى زيارة تفقّديّة إلى مركز حدود العمري، لتقييم الوضع على أرض الواقع وضمان جاهزيّة المعبر، ومنع أيّ تجاوزات قد تحدث.

وأكد في الإيجاز الصحفي الذي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مساء السبت،  التزام باتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، وفق المعايير المحدّدة في مصفوفة وخطّة الإجراءات المعلنة، والتي تخضع للتقييم والمراجعة بشكل دوري.

وأشار العضايلة إلى أنه قد تمّ وضع معايير تخصّ كلّ محافظة أو مدينة أو منطقة تتزايد فيها حالات الإصابة، حتى لا نصل إلى الحظر الشامل، ونحول دون زيادة فرص انتشار العدوى وانتقال الوباء.

ولفت العضايلة إلى أنه لن يكون هناك حالات إغلاق شاملة أو حالات حظر كلّي في هذه المرحلة؛ بل ستتّخذ قرارات العزل والإغلاق من الآن فصاعداً على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق؛ أو حتّى على مستوى المباني كما يتمّ حاليّاً.

جي بي سي نيوز

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