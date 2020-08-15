إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ابتداءً 28 نوفمبر القادم

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حرصاً من سموه على عدم انقطاع ممارسة ملاك وهواة الصقور لهوايتهم التراثية

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور السعودي -حفظه الله -، يقام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة ابتداءً من يوم السبت 12 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 28 نوفمبر 2020م .



وأوضح نادي الصقور في بيان صحافي أن المهرجان الذي يُعد فعالية وطنية لتعزيز الوعي والتثقيف بالموروث الثقافي لدى شرائح المجتمع المختلفة يقام حرصاً من سموه الكريم على عدم انقطاع ممارسة ملاك وهواة الصقور لهوايتهم التراثية، خاصة أن هناك فوائد تطويرية تعود عليهم بشكل إيجابي من خلال الاستمرار في مسابقتي الملواح والمزاين.



وأكد النادي أن المهرجان يقام في إطار حرص القيادة الرشيدة، وسعيها الدائم للحفاظ على موروث الآباء والأجداد، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بتاريخ هذه الهواية العريقة وما يرتبط بها من القيم والعادات الأصيلة".



وشدد بيان نادي الصقور على أن المهرجان سيقام مع تطبيق جميع "الإجراءات الاحترازية" الواردة في "البروتوكولات الوقائية" الصادرة عن الجهات المختصة؛ لضمان سلامة جميع المشاركين، مؤكدًا أن ذلك أولوية قصوى بالنسبة للمسؤولين في نادي الصقور السعود.



وأشار النادي إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية التسجيل في المهرجان وجدول المسابقات وتفاصيل الجوائز في وقت لاحق .



ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، ويقام سنويًا في ملهم (شمال الرياض) من أكبر سباقات الصقور على مستوى العالم، بشهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويشارك فيه نخبة ملاك الصقور على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويستهدف جميع فئات الصقور المشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.