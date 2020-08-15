78 طالب وطالبة حصلوا على معدل 100% في الثانوية العامة ونسبة النجاح 56.5%

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جي بي سي نيوز:- حقق 71 طالبا وطالبة نظاميين في الفرع العلمي و7 طلاب الفرع الادبي معدل 100 بالمئة وحلوا في المرتبة الأولى مكرر، في نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2020 التي أعلنها وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في مؤتمر صحفي اليوم السبت.

وتوزع الطلبة الاوائل في الفرع العلمي بواقع 33 من الذكور والاناث في المدارس الحكومية، و38 في المدارس الخاصة، في حين بلغ مجموع الاوائل في الفرع الادبي من المدارس الحكومية 12 طالبا وطالبة و8 طلاب من المدارس الخاصة.

كما بلغت نسبة الاوائل من المدارس الحكومية في الفرع العلمي 46 بالمئة وفي الادبي 60 بالمئة، في حين بلغت نسبة الاوائل من الاناث بالفرع العلمي في القطاعين العام والخاص 61 بالمئة، وفي الأدبي 95 بالمئة.

وقال الدكتور النعيمي، ان طالبة واحدة في الفرع الادبي جاءت في المرتبة الثانية وحصلت على معدل 99.8 بالمئة، فيما جاء 12 طالبا وطالبة في ذات الفرع في المرتبة الثانية مكرر بمعدل 99.7 بالمئة.

وبين ان نسبة النجاح العام في الامتحان لهذه الدورة بلغت 55.6 بالمئة، فيما بلغت 58.3 بالمئة في المسار الاكاديمي و 50.2 بالمئة في المسار الثانوي الشامل المهني.

وبلغ عدد المشتركين في الامتحان بحسب وزير التربية والتعليم 178270 مشتركا ومشتركة، حضر منهم 170774، حقق 96568 طالبا وطالبة منهم علامة النجاح.

وعرض الدكتور النعيمي خلال المؤتمر لنسب النجاح في مختلف الفروع الاكاديمية والمهنية، موضحا ان عدد المتقدمين للامتحان في المسار الثانوي الشامل الاكاديمي بلغ 93130 مشتركا ومشتركة، نجح منهم 54341 بنسبة نجاح بلغت 58.3 بالمئة، فيما بلغ عدد المشتركين في المسار الثانوي الشامل المهني 10511 مشتركا ومشتركة، نجح منهم 5279، بنسبة نجاح بلغت 50.2 بالمئة. وتوزعت نسب النجاح في المسار الثانوي الشامل للطلبة النظاميين بواقع، 30.9 بالمئة للفرع الصناعي، و 65.3 بالمئة في الفرع الزراعي، و 39.4 بالمئة في الفرع الفندقي، و 65.7 بالمئة في فرع الاقتصاد المنزلي، و 45.7 بالمئة في الفرع الشرعي.

وبين ان 73310 مشتركين في الامتحان من طلبة الدراسة الخاصة، تقدم منهم لجلساته بشكل فعلي 57087 ، ونجح منهم 31739 في المسار الثانوي الشامل الاكاديمي، بنسبة نجاح بلغت 65.1 بالمئة و و49.4 بالمئة في المسار الثانوي الشامل المهني.

وتوزعت نسب النجاح لطلبة الدراسة الخاصة في المسار الثانوي الشامل الاكاديمي بواقع 64.5 بالمئة للفرع العلمي، و 51.9 بالمئة للأدبي، و26.6 بالمئة للشرعي، و42 بالمئة لفرع المعلوماتية، و29.7 بالمئة لفرع التعليم الصحي، فيما توزعت النسب في المسار الثانوي الشامل المهني، بواقع 43.4 بالمئة للصناعي، و48.7 بالمئة للزراعي، و 52.5 للفندقي و55.6 بالمئة لفرع الاقتصاد المنزلي.