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"تعليم الرياض" ترحب بعودة منسوبي الهيئة التعليمية والإدارية لمدارسهم

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"الوهيبي" يؤكد عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم

يعود، يوم غد الأحد، منسوبو الهيئة التعليمية والإدارية للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لمدارسهم بعد انتهاء إجازتهم الرسمية.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، بقادة المدارس ووكلائها وإدارييها في مدارس البنين والبنات، مشيدا بعطائهم وجهودهم، ومؤكدا على عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في نجاح العمل التعليمي في المدارس.

وأشار إلى الدور الهام والمحوري لقادة المدارس في قيادة عمليات التعليم والتعلم في المدارس والإشراف على الخطة العامة لها.

وتتنوع مهام الهيئة التعليمية والإدارية، حيث يقوم قائد المدرسة بالإشراف على الخطة العامة للمدرسة وتوزيع المهام على جميع الموظفين في المدرسة ومتابعة إعداد الجداول المدرسية، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والمحافظة على أمن الوطن، ودعم البرامج والأنشطة التي تعمل على الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن لمنسوبي المدرسة والإشراف عليها.

أما مهام وكلاء المدارس فتشتمل على المشاركة في إعداد الخطة العامة للمدرسة والتأكد من انتظام الدراسة وفق الأوقات الزمنية المحددة، وإعداد البرامج والأنشطة المضمنة في خطة المدرسة وفقًا لاختصاصه والبرنامج الزمني المعتمد، وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع الأنصبة والحصص على المعلمين وإعداد البرامج الخاصة بقبول الطلاب وتسجيلهم ومتابعتهم واعتمادها ومتابعة تنفيذها وتنظيم توزيع الطلاب على الصفوف الدراسية في المدرسة بالتنسيق مع لجنة الإرشاد الطلابي، وتحديد احتياج المدرسة من المواد والمعدات والأجهزة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمدرسة.

فيما سيكون عمل إداريي المدارس في استلام وحفظ المواد والتجهيزات والكتب المدرسية، وتنظيم ملفات الموظفين والطلاب وحفظ السجلات، وتنظيم أرشيف المدرسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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