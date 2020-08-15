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بعد انتشار جنود صينيين بمناطق هندية.. نيودلهي تحذر بكين من الخلافات الحدودية

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بعد انتشار جنود صينيين بمناطق هندية.. نيودلهي تحذر بكين من الخلافات الحدودية بعد انتشار جنود صينيين بمناطق هندية.. نيودلهي تحذر بكين من الخلافات الحدودية
"مودي" لوح باللجوء إلى الجيش لحماية سيادة بلاده

بعد انتشار جنود صينيين بمناطق هندية.. نيودلهي تحذر بكين من الخلافات الحدودية

وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم (السبت)، تحذيرًا جديدًا إلى الصين على خلفية مواجهات حدودية دامية.

وقال "مودي": "إن سيادة الهند هي الهدف الأسمى بالنسبة لنا، ما الذي يمكننا فعله، ما يمكن لجنودنا أن يفعلوه، الجميع رأوا ذلك في لاداخ"، في إشارة إلى الاشتباك الحدودي مع جنود صينيين في لاداخ الواقعة في الهيملايا، في 15 يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "إن كل من تنظر عينه إلى سيادة البلد سيجيبه الجيش بلغتهم الخاصة".

وذكر رئيس الوزراء الهندي أن "الهند لم تخسر أي أراض في المعركة"، لكنّ خبراء عسكريين استعانوا بصور أقمار اصطناعية، بينوا أن جنودًا صينيين ينتشرون في مناطق حدودية كانت تحت سيادة الهند لعقود.

وقتل عشرون جنديًّا هنديًّا في الاشتباك الذي استخدم فيه الطرفان العصي والحجارة والأيدي، وأقرت الصين بسقوط ضحايا لكن من دون الكشف عن عددهم.رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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