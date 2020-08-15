أخبار عاجلة

العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا -
تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار -
مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابات "كورونا" في سلطنة عُمان تتخطى الـ 82 ألفاً

Print
إصابات "كورونا" في سلطنة عُمان تتخطى الـ 82 ألفاً إصابات "كورونا" في سلطنة عُمان تتخطى الـ 82 ألفاً
الكويت تسجل 779 حالة شفاء جديدة من الفيروس

إصابات

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 82924 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 562، مقابل تعافي 77550 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 93,6 %.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في المستشفيات 462 حالة، بينها 158 حالة في العناية المركزة.

من جهة أخرى، سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 779 حالة شفاء من مرض كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها، بأنه بذلك ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 67519 حالة، موضحة أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.سلطنة عُمان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاردن : تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 43 محلية

الاردن : تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 43 محلية

صور صادمة لمرضى في مستشفى بمراكش، وفيروس كورونا يهدد المنظومة الصحية في المغرب

صور صادمة لمرضى في مستشفى بمراكش، وفيروس كورونا يهدد المنظومة الصحية في المغرب

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ جائت في ظروف صعبة ناتجة عن جائحة فيروس كورونا

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ جائت في ظروف صعبة ناتجة عن جائحة فيروس كورونا

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرمثا و300 عينة سلبية

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرمثا و300 عينة سلبية

شبكة عيون الإخبارية