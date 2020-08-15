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جازان.. إحباط تهريب 50 كيلو حشيش مخبأة داخل تجويف في صندوق مركبة

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ضبط المتورّط عبر دوريات الأفواج الأمنية بالمنطقة وتحديداً بمركز عمود الريث

جازان.. إحباط تهريب 50 كيلو حشيش مخبأة داخل تجويف في صندوق مركبة

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب (50) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل تجويف في صندوق مركبة، وذلك بمركز عمود الريث.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على المتورط بها، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزته إلى جهة الاختصاص.

دوريات الأفواج الأمنية جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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