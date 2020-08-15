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العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 09:20 مساءً
تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد"
-
الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
لحظة نقل جثمان الفنانة شويكار للمقابر
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 15 أغسطس 2020 12:17 مساءً
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