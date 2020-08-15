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العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا
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تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار
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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:32 مساءً
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أنا الشاهد: اليمن: معرض للفن التشكيلي لمواجة تحديات كورونا والحرب
أخبار العالم
BBC News عربي
السبت 15 أغسطس 2020 11:20 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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