أخبار عاجلة

العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا -
تخطى أبها بهدفين ..الحزم يجدد آمال البقاء مع الكبار -
مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة مع الأسر في نجاح "التعليم عن بُعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تعديل ساعات حظر التجوّل الجزئي ليلة السبت في الأردن

Print
تعديل ساعات حظر التجوّل الجزئي ليلة السبت في الأردن تعديل ساعات حظر التجوّل الجزئي ليلة السبت في الأردن

جى بي سي نيوز  :- - قال الموجز الاعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء حول مستجدات انه سيبدأ يوم غد السبت الموافق 15/8/2020م تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية.
كما يبدأ اعتباراً من يوم غد السبت تعديل ساعات حظر التجوّل الجزئي، لتصبح من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للمواطنين، ومن الساعة الحادية عشرة مساء وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للقطاعات التجاريّة، وتدعو وزارة الصحّة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الاردن : تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 43 محلية

الاردن : تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 43 محلية

صور صادمة لمرضى في مستشفى بمراكش، وفيروس كورونا يهدد المنظومة الصحية في المغرب

صور صادمة لمرضى في مستشفى بمراكش، وفيروس كورونا يهدد المنظومة الصحية في المغرب

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ جائت في ظروف صعبة ناتجة عن جائحة فيروس كورونا

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ جائت في ظروف صعبة ناتجة عن جائحة فيروس كورونا

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرمثا و300 عينة سلبية

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرمثا و300 عينة سلبية

شبكة عيون الإخبارية