"مدني نجران" تحذّر من أمطار وأتربة مثارة تضرب 6 محافظات

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تستمر للثامنة مساءً.. وطالبت بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

تفاعلت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران مع تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، لوجود أتربة مثارة وأمطار رعدية على المنطقة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، داعية المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات.

وحذّرت المديرية من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، مشيرة إلى أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.مديرية الدفاع المدني نجران